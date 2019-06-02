端午節將近，台中市政府農業局輔導大安區頂安社區，2日在大安區頂安社區活動中心舉行一場端午節米食推廣活動，邀請社區長輩進行包粽子、做草仔粿等米食競賽，共享端午節喜氣，也傳承在地傳統米食技藝，並關懷社區獨居長者與弱勢家庭。

「108年度慶祝端午節米食推廣暨節約用電、用油、用水宣導活動」，立法院副院長蔡其昌、市議員李榮鴻、施志昌、大安區長周琇茹皆到場共襄盛舉。

農業局表示，大安區頂安社區位於大安區北方，北傍大安溪，因地勢平坦，排水良好，當地種植水稻及芋頭，成為社區最重要的經濟作物。頂安社區發展協會致力發展地方特色，傳統米食技藝文化傳承，藉由社區居民參與今日活動，增進社區居民共識，凝聚社區向心力。

現場也宣傳7月10日至8月18日即將登場的「台中市拼經濟-首屆台中購物節全城On Sale」，購物節期間至台中購物500元並上網登錄發票，可參加抽獎，有機會抽中價值千萬的精品豪宅、5台汽車、6間總統套房住宿、6台時尚電動機車，以及飯店旅宿、精美伴手禮等大獎，週週大折扣。

(中時 )