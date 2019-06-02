馮提莫現身機場被拍下無美肌超近照，仍美得發光，引發熱議。(取材自馮提莫華中粉絲站微博)

以甜美外表與好歌喉稱霸中國大陸直播圈的直播主馮提莫，即便曾捲入整形、勾土豪等傳聞，但人氣仍舊不減，如今甚至進軍演藝圈，是名符其實的「大陸第一網紅」，而也因為她事業版圖越走越寬闊，因此多了許多走出直播間的機會，近來有網友在機場捕獲野生馮提莫，沒開美肌就拍下第一網紅的模樣，也讓她未修圖的真實樣貌曝了光，引發熱議。

馮提莫從直播圈紅到演藝圈，近來發行了新專輯《莫須有》，8月即將舉辦個人演唱會，除了直播之外的工作也蜂擁而至，她昨(6/1)現身機場，吸引大批粉絲到現場圍堵偶像，並且送上玩偶、鮮花等禮物，有人在混亂中以超近距離拍下馮提莫的模樣，只見照片沒有修圖，而馮提莫本人非常嬌小，皮膚白皙透亮，笑起來像個孩子般可愛，跟在直播上看到的沒什麼差距，這組無美肌機場實拍照在網路上瘋傳，讓網友為之折服，直呼馮提莫沒「照騙」，是真女神無誤！

(中時電子報)