莫高窟自6月起推出「世界遺產與青少年」研學項目，幫助青少年認識世界文化遺產、參與遺產保護。

該項目根據青少年的年齡段和知識儲備開闢特色路線，精選故事性、藝術性較高的洞窟，比如參加者可了解小學課本中出現過的九色鹿故事，還能在壁畫修復現場或壁畫數位化採集現場聆聽專家講解，探尋現代科技如何保護古代壁畫。

「敦煌夏季炎熱。活動在下午4點後進行，避開了暑期遊客參觀高峰和高溫。希望孩子們能有更好的體驗，靜下心來了解敦煌文化。」敦煌研究院文化弘揚部黨支部書記宋淑霞說，近年來，敦煌研究院加強了對青少年的教育活動。除了在學校開辦展覽、邀請周邊青少年感受石窟外，還舉行了青少年治沙體驗、手繪敦煌動畫等活動，多層次展現世界文化遺產的魅力。

莫高窟開鑿於公元366年，1987年成為世界文化遺產，現存735個洞窟、4.5萬平方米壁畫和2000多身彩塑。

(旺報 )