台中1名44歲林姓殺人犯假釋後因酒駕被撤銷假釋，害怕再次失去自由，日前他遇警盤查，原謊報哥哥姓名企圖蒙騙過關，卻因太過緊張報出自己的身分證字號，當場露餡，警方當場查出他因案被通緝中，訊後也將他解送台中地檢署歸案。

台中市警察局第三分局東區分駐所員警日前清查轄內通緝犯，發現104年6月通緝至今的林姓男子在轄區內出沒，便於5月22日至林男出沒區域埋伏，在雨中苦等2小時，終於發現疑似林姓男子身影，員警上前出示身分，示意林男受檢。

林男見警故作鎮定謊報哥哥姓名，但下一秒卻傻傻報出自己的身分證號碼，林男發現自己說錯話卻為時已晚。

林男向警方坦承，自己假釋後，卻於104年初因酒後駕車觸犯公共危險罪嫌而被撤銷假釋，因為工作關係一直沒向地檢署報到，更害怕再度失去自由，面對警察也都躲躲藏藏，就這樣逃了快4年，這次落網反而鬆了口氣，全案訊後依殺人通緝將林姓男子解送台中地檢署歸案調查。

(中時 )