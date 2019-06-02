大同分局破獲槍擊案，將涉嫌開槍的嫌犯吳柏諺〔前排一〕移送法辦。〔謝明俊翻攝〕

北市大同區重慶北路３段１日上午發生槍擊案，四海幫海青堂堂主蘇文帝遭人尾隨開槍狙擊，傷及左手臂，轄區大同警分局迅速動員緝兇，２日凌晨２時在新北市新店逮捕開槍兇嫌文山區１５分幫大哥吳柏諺及二名司機，起出作案改造手槍一把。開槍起因是吳嫌在４月下旬，於大安區酒店與蘇某一方發生衝突，遭蘇某小弟持刀刺傷，吳嫌才起意報復。

據警方調查，四月２４日凌晨，四海幫海青堂堂主蘇文帝帶領一批小弟，前往忠孝東路四段一家酒店內一間大包廂飲酒作樂，包廂內還包括有竹聯平堂等堂口兄弟，另一票包括開槍兇嫌吳柏諺等人在內，屬於北市文山區１５分幫的兄弟，則在另一小包廂喝酒，雙方互有認識，還曾互相到包廂敬酒。

雙方喝至凌晨４時許，不約而同埋單離去，卻在等候電梯下樓時，兩方小弟發生口角引發衝突鬥毆，１５分幫的一名陳姓小弟被海青堂小弟「印度仔」殺成重傷，吳柏諺腹部也掛彩，雙方人馬打成一片。

轄區大安分局據報立即動員快打前往酒店壓制，經員警噴辣椒水，拔槍威嚇下，才讓雙方人馬冷靜下來，警方當場共逮捕２５人，警詢後分別依刑法恐嚇等罪嫌移送５人，並以社維法裁處１３人。

嫌犯吳柏諺在重慶北路3段尾隨跟監蘇某畫面。〔謝明俊翻攝〕

事後，１５分幫不甘被傷，持續尋機報復，１日上午１１點３９分左右，海青堂主蘇文帝由小弟開車由中山區轉往大同區尋友，卻不知吳柏諺坐在後方車上尾隨跟監，當跟至重慶北路３段２５２巷口，吳嫌乘蘇某車子停下，下車追上前去，由後方朝車子連開３槍，其中一槍打穿後車窗，流彈射中蘇某左手臂。

吳嫌行兇後搭車逃逸，蘇某則送馬偕醫院治療後無礙。轄區大同分局據報到場勘驗，證實是槍擊事件後，立即與市刑大偵三隊成立專案小組全力緝兇，經查知是與先前大安區酒店衝突事件有關，警方迅速趕赴文山區埋守，並在２日凌晨２時循線在新店逮捕吳嫌及二名開車小弟，並自吳嫌身上起出作案改造手槍一把。２日下午３時詢後依殺人未遂等罪嫌移送士檢偵辦。

(中時 )