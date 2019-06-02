「京瓷大王」王柏融在大阪京瓷巨蛋打的兇猛，昨(1)日對戰歐力士敲出日職生涯第2轟後，今日再有超猛表現，單場5支5刷新個人在日職新紀錄，同時打擊率回升至3成03，重回太平洋聯盟打擊排行榜，排名第6。

王柏融傷後復出後連14場比賽只要先發都能上壘，本週5場比賽19打數9安打，也是在單週安打數最多的一週。王柏融的日職2發全壘打都在大阪京瓷巨蛋轟出，除此之外累計在京瓷巨蛋20打數敲12安，打擊率是超猛的6成。目前跨場次連6打席都敲安，下週二要回札幌巨蛋主場迎戰剛終止16連敗的養樂多燕子，有機會將紀錄再往前推進。

而王柏融上次單場5安，是在2017年9月16日還效力中職Lamigo桃猿時，在天母滿場的觀眾面前對上中信兄弟敲出單場5支5，平個人單場最佳記錄之外還是生涯第5次。而其實效力日職巨人的陽岱鋼，也曾在同月13日同樣上演連5打席敲安，面對阪神虎敲5支安打、貢獻1分打點，刷新日職生涯個人新高紀錄。

今日另外一場比賽因為軟銀敗給樂天，因此賽後火腿的排名在太平洋聯盟中，以5成29的勝率超越軟銀排名第二，僅次於樂天。而王柏融單場5支5，打擊率從賽前的2成79竄升至3成03，排名也升至洋聯第6，在火腿陣中僅次於進藤健介的3成30。

王柏融3成03打擊率，在洋聯排名第6。（截自日本Yahoo）

(中時電子報)