台中市警方2日凌晨至東協廣場1家視聽舞廳執行臨檢勤務，警方現場吹哨集合進行身分查驗時，眼尖的繼中派出所長林敬國發現有數人悄悄地走進一門，他尾隨發現門已內鎖，但也不動聲色，警方完成身分查證後要求業者開門，赫然發現竟躲5男2女，其中，1女是逃逸移工。

家位於東協廣場大樓視聽舞廳是泰籍人士常聚集同樂處所，警方凌晨零時45分到場執行臨檢勤務，集合現場客人查驗身分作業。

查驗工作完成後，繼中派出所長林敬國要求業者打開可疑的那扇大門，業者指稱那間是廚房，一打開門鎖，赫然發現內躲有7人。警方逐一清查，發現其中1名女子在今年4月間被通報為逃逸移工，其他6人並無不法。

同行的6人在警方追問下才吞吞吐吐地表示，大夥一起出來唱歌遊玩，知道女子是逃逸移工，所以才義氣相挺，掩護陪伴她躲在廚房裡，讓警方又氣、又好笑。警方訊問後，將逃逸女移工遣送到移民署專勤隊，等候遣返。

(中時 )