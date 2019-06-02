天啊！簡直像墨魚噴汁，濃黑得嚇人，全興工業區志成鋼鐵廠再次藉著周日假期，排放廢氣，濃墨黑煙直竄天空，被網友拍下來PO上網，掀起一片嘩然，議論沸騰，實在太可惡了。
議員賴清美直指，這家鋼鐵廠從5月12日起至今，短短半個月內，已經被投訴4次排放濃墨黑煙了，但是每次環保稽查人員到場，都排完了，沒有收集到證據。這次周日又偷排了，不能再鴕鳥了，健康不能再犧牲。
看到影片網友全罵翻了，指出伸港鄉肺腺癌比例很高，「一到假日放假就開始了，很正常」、「都無政府狀態了」、「誰能救救我們」。
志成鋼鐵公司從事金屬加工，製程為鐵材加熱、延展成品，設有一座鍋爐。據了解內情指出，該工廠鍋爐噴嘴未清，造成燃燒不完全，工廠內控有問題。
賴清美指出，5月20日在議會，針對志成鋼鐵廠一再排放黑煙，就提出質詢，環保局表示，稽查作業，並沒有發現排放黑煙及明顯的空氣異味，該廠鍋爐是用重油及天燃氣為燃料，黑煙可能是鍋爐扛起爐時，燃燒不完全造成，已經告知業者要注意。
這次網友PO出畫面，工廠煙囪，就像直接把墨汁灌進了天空，讓人看得嘩然，氣憤不已，一而再、再而三，豈可以再放任？難道這樣的空氣品質，真得沒有問題，難道真不影響健康？
環保局接獲投訴，已經即刻前往調查了解、蒐證中。
(中時 )
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