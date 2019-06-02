端午節龍舟錦標賽2日舉辦點睛及下水祈福祭儀。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌（右）與竹南鎮長方進興（左）透過點睛儀式，為活動祈福順利平安。（何冠嫻攝）

一年一度端午龍舟錦標賽將於7日在竹南鎮中港溪畔盛大展開，吸引民眾踴躍參賽，開放報名立即秒殺額滿，參賽隊員來自全台各地，將一戰中港溪激烈多端的潮汐變化。2日點睛儀式敦請眾神為活動祈福平安順利，竹南鎮公所也打造陸上小龍船，邀請民眾體驗端午龍舟的精彩民俗活動。

今年龍舟賽共47支隊伍，其中社會組14隊、休閒組12隊、青工組11隊、學生組10隊，將在7日於中港溪出海口一決勝負。公所指出，開放報名後即刻額滿，除本地選手將一展平日訓練，來自全台各地選手們更將在中港溪帶來刺激賽事，當日還有陸上小龍船，讓與會民眾也能體驗划龍舟樂趣。

此外，7日的龍舟競賽公所另安排國際馬戲團特技表演、親子闖關、童趣DIY、樂團表演、社區及幼兒園舞蹈表演、變臉戲法秀、西洋魔術秀、小丑氣球秀、奇幻泡泡秀、小小消防員及警察體驗營等精彩活動，邀請民眾共襄盛舉，歡度端午佳節。

2日公所透過舉辦龍舟點睛下水儀式，依古禮由中港慈裕宮主祀，敦請眾神明祈福賽事平安順利，並由苗栗縣長徐耀昌及竹南鎮長方進興及地方民代們替龍舟點睛，為年度端午盛事揭開序幕。

徐耀昌表示，竹南舉辦龍舟競賽已20多年，擁有得天獨厚的地理環境，鄰近堤防也方便鄉親欣賞，去年縣府與公所合作將賽事合併，獲得廣大迴響，盼在集結各方資源下，將賽事專業化並結合在地民俗傳統，能讓苗栗龍舟競賽成為全國性節慶盛會，帶動觀光產業發展，邀請各地民眾體驗傳統藝文活動，暢遊苗栗。

(中時 )