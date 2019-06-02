專家指導台中市議長張清照（右）包粽子。（王文吉攝）

專家指導台中市議長張清照（右）包粽子。（王文吉攝）

台中市議長張清照完成2顆粽子。（王文吉攝）

現場準備1200份粽料，吸引200組親子檔報名體驗包粽。（王文吉攝）

台中市清水生活美學協會2日在台中市議長張清照服務處舉辦「親子包粽子慶端午」活動，吸引200組親子檔報名體驗。平時敲慣議事槌的張清照難得露兩手，在專家指導下，親自折粽葉、放餡料到綁粽子，架式有模有樣，最後好不容易完成，直呼「粽子好吃，但不好包！」

張清照在活動開始前示範包粽子，老師在旁解說粽葉摺法，叮嚀米先加1匙就好，接著加入適量餡料，再加米鋪平，最後以棉繩綑綁紮實。張清照包粽架式有模有樣，但順序有點打結，最後好不容易完成2顆，在場民眾鼓掌叫好，他則笑說「粽子好吃，但不好包！」

現場準備1200份粽料，吸引200組親子檔報名，清水洪氏家族派出7名女將挑戰，年紀最小的是念高一洪同學，從沒包過粽子的她說，跟著媽媽來體驗，感覺很有趣。清水國小一名男老師號召9名家人來體驗，他表示，平時自己在家會煮飯，但從來沒有包過粽子，感謝張議長舉辦這項活動，他帶著3個孩子來體驗。

清水生活美學協會成員表示，包粽子使用2張竹葉，小葉在上面，於3分之2處折起，交叉成漏斗狀。先放入1匙糯米，再加入香菇、肉塊、蛋黃等，接著放入2匙糯米填滿，並將粽葉覆蓋起來，將多出的葉子左折或右折，再用繩子繞起來綁緊，用滾水煮40分鐘後即可食用。

(中時 )