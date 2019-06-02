近日形象大壞的巴西足球明星內馬（Neymar），陸續傳出辱罵歐冠競賽官員、法國盃決賽落敗後出手掌摑球迷，現在巴西警方有份文件指出，內馬被指控上個月在巴黎性侵一名女子，不過他和父親都喊冤這是對方設好的局。

根據知名運動新聞網站ESPN巴西分布掌握到的訊息，警方這份文件提到一位不具名女子表示，在巴黎時間5月15日晚間8點20分在飯店遭到內馬性侵，該女子周五向巴西聖保羅警方報案，表示她和效力法甲巴黎聖日耳曼隊的內馬透過通訊軟體私下聯絡，兩人相約在巴黎見面，一名叫加洛（Gallo）的男子代表內馬幫她買球賽門票、訂飯店。

女子並說，內馬抵達飯店時明顯醉醺醺的，兩人開始聊天、擁抱，沒多久內馬變得粗暴，違反她意願和她發生性關係，由於太過驚嚇，不敢在巴黎當地報案，事發2天後就離開巴黎，巴黎警方表示檢察官那邊沒有收到任何關於這件案子的控訴，巴西警方補充，目前正在調查本案，該女子也到醫院驗傷。

內馬的父親透過巴西當地電視頻道為兒子喊冤，說道：「這很明顯是設局陷害！如果大家一植有錯誤看法，或是我們無法盡快闡明真相，誤會就會像雪球般越滾越大，假如為了澄清必須公開內馬的WhatsApp對話內容，我們願意！」

因此風波主角內馬今天在Instagram分享一段約7分鐘的影片，表示他是被設局，也從中學到經驗，他說：「就是一個男人和一個女人在屋子裡發生了關係，隔天什麼事也沒有，希望調查人員讀了我公布的這些訊息，可以了解事情經過。」

影片中內馬公開他和該女子的對話紀錄，第一封訊息是今年3月11日，女子也傳了好幾張清涼照，直到5月16日兩人都持續有聯絡。

在 Instagram 查看這則貼文 3n310ta 🇧🇷 👻 neymarjr（@neymarjr）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 1 日 下午 7:44 張貼

(中時電子報)