前立法院長王金平（前排右1）參加台南大學畢業典禮。（程炳璋攝）

畢業生爭相與前立法院長王金平（左邊西裝無領帶者）合照，留下青春記憶。（程炳璋攝）

台南大學2日舉辦第108級畢業典禮，前立法院長王金平以南大榮譽博士身分參加，提到台灣政治內、外失衡，內有年金改革的後遺症，讓軍公教警消都備受羞辱，外有兩岸僵局限制外交發展，未來有機會擔任總統，會恢復部分年改制度，並到大陸訪問，解決兩岸僵局，一度引起在座畢業生歡呼。

台南大學自2011年起，每年都邀請王金平參與畢業典禮，今年適逢他參與國民黨總統初選，他2日當著1412名畢業生面前，闡述參選總統的理念。

王金平認為台灣正面臨很多的內、外困境，內部社會不和諧，族群對立、鬥爭與感情撕裂，他舉年金改革為例，讓軍公教警消受到羞辱與抹黑，實質也受到損害，他主張應若干程度恢復這些人應得的權利與尊嚴。

除了團結化解內耗，王金平台灣外交也面臨國際空間問題，他認為兩岸關係牽涉台灣生存發展，外交被斷，國際組織無法參與、區域經濟無法加入，雙邊貿易無法簽署。未來若當選總統，就職之前尋求會到大陸訪問，解決兩岸僵局。

王金平強調，以自己在立法院擔任17年院長所累積朝野的關係，有辦法解決台灣內、外兩項大困境。社會新鮮人的就業問題、低薪問題，都能獲得解決，引爆在場學生歡呼。

張姓、潘姓畢業生在場外反應王金平在畢典上的致詞太過政治化，提到政治人物應該減少作戲，並一度稱「非韓不投」。陳姓畢業生則對王的致詞稱「還好」南大姜姓主秘表示，大學是學術自由的地方，來賓在台上的任何致詞，校方都尊重。

(中時 )