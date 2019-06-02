賣力參與淨灘活動的小朋友。（圖／環保署提供）

淨灘活動結束後的大合照。（圖／環保署提供）

為響應聯合國「世界海洋日」行動重點「防止塑膠汙染海洋」，並宣導今年7月1日起，針對四類限制使用對象，不得提供一次用塑膠吸管供內食餐飲使用政策，環保署今（2）日於新北市林口區頂寮沙灘展開淨灘活動。

活動由環保署「全國揪團認養淨灘」粉絲專頁報名參加的民眾，加上連鎖速食店麥當勞與摩斯漢堡員工，環保團體海湧工作室，以及新北市政府環保局人員，一共248人，清理出1134公斤一般垃圾，以及51公斤資源回收物。

環保署表示，減少海洋廢棄物是全球關切議題，愈來愈多人自發性參與淨灘活動，並響應廢棄物源頭減量。今年環境季環保署在林口頂寮沙灘舉辦淨灘活動，也是以無塑淨灘為目標，簡化開場儀式、減少使用一次性物品，落實垃圾減量的觀念，並鼓勵民眾搭乘淨灘接駁車，響應節能減碳。

為了避免淨灘活動干擾水鳥育雛，環保署邀請荒野保護協會於活動前一日協助進行場地現勘，在沙灘上標記發現的育雛地點，並於活動當天將淨灘人員帶離育雛地點。最後現場參與人員並以接力方式搬運垃圾，不使用沙灘車，以保護水鳥育雛，完成兼顧生態保護的淨灘活動。

根據荒野保護協會公布的107年台灣淨灘行動結果顯示，海岸廢棄物90.9％為塑膠，吸管則已連續3年穩坐海岸廢棄物10大排行榜第3名。環保署今年推出「不塑飲食」、「不塑商圈」、「不塑消費」及「不塑活動」等4大主題措施，並公告自7月1日起，政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等4類對象，不得提供一次用塑膠吸管供內食餐飲使用。

此外，環保署呼籲民眾減廢從自身做起，並可至環保署「海岸淨灘認養系統，申請海岸認養及淨灘活動。

(中時 )