高雄市長韓國瑜昨（1）日下午在40萬韓家軍簇擁下，與妻子李佳芬現身凱道，傾盆大雨都澆不熄全台韓粉熱情，空拍畫面震撼人心。

網路上更瘋傳一張「背影哥」不畏大雨來襲，堅守崗位「沒有離開」的照片，讓中天《新聞深喉嚨》主持人王又正也感動不已，在節目中展開尋人任務，「我們在找你！」

國民黨籍桃園市議員黃敬平也在臉書分享此張照片，大讚暴雨澆不熄熱情！稱此照片是朋友傳給他，讓他看了覺得很震撼！也只有韓國瑜，才能讓庶民這樣在滂沱大雨中不離開，就像韓國瑜喊的話，「熱情不破、真心不改、歡樂依舊、風雨無阻！」

有網友留言，「背影哥」似乎是海軍官校畢業的校友「楊思聖」，楊思聖在臉書表示，「太多人來關心了，問是不是我？鄭重聲明，這是另一個默默奮戰的無名英雄！」

楊思聖也表示，如果找不到此壯士，那就可能是「繆德生」忠魂，在滂沱大雨中與中華志士們同在！

按「繆德生」是中華民國陸軍軍官學校正期班第48期畢業，中華民國陸軍砲兵上校退役，擔任藍天行動聯盟祕書長，因參與反對年金改革活動攀爬立法院大樓時不慎墜樓身亡。

(中時電子報)