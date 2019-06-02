既是啃老悲歌，也是大義滅親！日本昨(1)日發生76歲父親殺死44歲兒子的事件，日媒報導，兒子曾嫌住家附近小學太吵，被父親斥責後兩人起口角，父親是前政府高官，行凶動機疑是「認為不能讓兒子對周遭人士帶來困擾」。

日媒NHK報導，農林水產省前事務次官熊澤英昭是日政府前高官，他親手刺死的44歲無業兒子熊澤英一郎。熊澤英昭昨日行凶後報警自首，遭警方以現行犯逮捕。

熊澤英昭向警方供稱，自己拿刀刺死大兒子，在刺死兒子前曾發生口角衝突。警方進一步調查，得知熊澤英一郎曾對住家附近小學太吵而感到氣憤，被熊澤英昭斥責後，父子間進而發生口角。由於熊澤英一郎曾有家暴行為，熊澤英昭說，不能為周遭人士帶來困擾。

熊澤英昭向日本警方表示，44歲兒子卻一直沒有工作，一直 宅在家裡玩遊戲，每個月課金超過30萬日圓課金（約新台幣9.2萬元），還向父母叫囂「一個月花的課金比你們賺得還多」、「擅自把我生下來， 就要擔起照顧責任到死前最後一秒」。

(中時電子報)