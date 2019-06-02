青稻夫農產工作室擴展在地農產銷售通路，推出適合長者與幼童的「米星星」產品。（何冠嫻攝）

苗栗為農業大縣，許多青年返鄉重拾農業活動，並且發揮創意與行銷理念，拓展家鄉優質農產銷路，位在三義鄉的「青稻夫農產工作室」除了以友善農法種植稻米外，更研發適合長者、幼童的「米星星」，打造高規格零食饗宴，行銷三義的優質好米。

青稻夫工作室以永續經營的理念，讓更多人可以嘗到最純樸的美味，以愛護大地的理念進行無毒農法，維護生態，還舉辦插秧體驗，讓更多民眾認識友善耕作，帶動在地農業自給自足，讓家鄉永續發展。

青稻夫農產工作室回鄉青農涂皓祺指出，以友善農法種植的稻米屏除農藥使用，推廣無毒耕作理念，漸漸帶動2、3位農友響應，維護三義鯉魚潭村的好山好水。此外，青稻夫農產工作室更以新鮮好米製作產品「米星星」，強調絕不使用碎米，且通過藥品規格認證，無須擔心大腸桿菌與沙門氏菌問題。

涂皓祺說，為讓幼童與長者都能享用這純粹的美味，米星星以純糙米製成，無添加任何化學成分及食鹽，再以星星形狀塑型，相當吸睛可愛，嘗起來有濃郁米香以及淡淡的甜味，讓民眾在零食方面有高規格且健康的選擇享受。

(中時 )