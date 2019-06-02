上圖：週二至週日 （4日至9日）包含端午連假天氣，各地大多是多雲到晴的天氣。南部地區會有局部短暫陣雨。（氣象局）下圖：鋒面持續滯留北部海面，西南風稍微增強。（台灣颱風論壇｜天氣特急 FB）

這幾天台灣受到鋒面影響，天氣不穩定，中央氣象局表示，明天（3日）鋒面位於臺灣北部海面，臺灣鋒面位於臺灣北部海面，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。不過從週二（4日）開始，鋒面北移對台灣影響減少，大部分都是好天氣，但局部地區仍然有雨。

氣象局在臉書粉專上PO出一張圖表示，3日時鋒面位於臺灣北部海面，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；中部以北、東北部地區及南部山區有局部大雨發生的機率。中午過後因熱力作用影響，降雨較明顯，尤其山區有局部豪雨發生的機率。另外，東南部地區也有焚風發生的可能性。

週二至週日 （4日至9日）包含端午連假天氣，鋒面北抬，對臺灣的影響減小，天氣主要受微弱的西南風影響，因此各地大多是多雲到晴的天氣，大部分時間穩定。但是，位於迎風面的南部地區會有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨。

(中時電子報)