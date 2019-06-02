◎蔡賴互嗆升溫 賴稱被人身攻擊

民進黨總統初選確定納入手機民調，蔡陣營大規模收集手機引發質疑，蔡英文總統今天酸賴，把這跟民調做連結「這不是一個負責的政治人物應該要想的」，民進黨中央表示，抽樣前會請蔡賴陣營指派專家查驗，以公開、透明的方式辦理選務工作，盼外界勿再以訛傳訛。

◎北台灣留意午後局部大雨 周二起天氣轉穩

受鋒面滯留台灣北部海面影響，今（2）日全台各地仍有間歇性降雨，尤其北台灣及各地山區，中午過後因熱力調節作用加乘，可能出現較大雨勢。周二（4日）起鋒面逐漸往北抬升，台灣天氣將逐漸轉趨穩定，僅山區及近山區可能出現午後雷陣雨。

◎美五角大廈 度發表印太戰略報告

美國國防部1日在五角大廈官網，公開發布首度的《印太戰略報告》，文件闡述國防部在印度洋-太平洋地區整體戰略中的作用，以及堅持維護自由開放印太地區的承諾，並指稱大陸是修正主義大國。

◎陸防長強調國家統一 不然要解放軍幹什麼

據澎湃新聞報導，大陸國務委員兼國防部長魏鳳和2日在2019年第18屆香格裏拉對話會，作了題為《中國與國際安全合作》的演講。魏鳳和表示，大陸會以最大努力爭取和平統一前景，但絕不承諾放棄使用武力，維護國家統一是軍隊的神聖職責。他更稱「如果中國人民解放軍不能維護祖國統一，那還要解放軍幹什麼？」

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