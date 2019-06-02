國人平均每10人就有1人罹患偏頭痛，影響生活、工作甚鉅，奇美醫學中心神科內科醫師楊浚銘指出，不少慢性偏頭痛患者透過注射肉毒桿菌，3個月打1次，每次打31針治療，緩解偏頭痛，近期台灣頭痛學會爭取健保給付減輕病患負擔，此外，美國FDA已核准3種CGRP新藥，每月打1針可有效改善偏頭痛，目前正進行臨床試驗，預計台灣最快年底或明年初核准上市。

偏頭痛族群集中於30到50歲之間，女性是男性的3倍，這個年齡剛好是青壯年，也因此偏頭痛一旦發作常常讓患者無法工作。但除了大人，小孩也會有偏頭痛問題，奇美醫學中心兒科部主治醫師賴明琪說，偏頭痛不是成人專利，根據統計，3到7歲約3％出現偏頭痛、7到11歲約10％，幼兒時男多於女，但到了青春期，男女比例變成1比3。

賴明琪說，如1個月頭痛15天以上，其中有8天是偏頭痛，就不能只吃止痛藥，還要加上預防性藥；假如頭痛情形變得頻繁且時間拉長，吃止痛藥效果也不好，就要做影像學檢查。此外，急性頭痛可能是生病、發燒或是腦膜炎引起，家長要格外留意。

楊浚銘表示，偏頭痛相當惱人，門診有位55歲婦女遠從台東來奇美就診，過去試了很多偏方、吃了無數中藥西藥，就是沒效，一發作起來，1個月痛上20天，甚至痛到吐只能躺在床上，什麼事都做不了，如今每3個月接受肉毒桿菌注射治療，終於獲得緩解，「人生總算變彩色」。

他指出，肉毒桿菌注射治療目前並無健保給付，每次打31針，要價2至4萬，目前台灣頭痛學會提案爭取健保給付，未來偏頭痛族群接受肉毒桿菌注射治療可望減輕荷包負擔。加上最新抗CGRP療法一旦問世，幾乎可達到接近治癒，堪稱偏頭痛族群福音。

(中時 )