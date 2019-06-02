17歲的高二生是該汲汲營營於課業上，還是也能多元探索自己志趣、完成一場藝術活動；周日午後華盛頓中學國際部五名高二學生在師長指導下於台中東苑美術舉辦聯合美展開幕式，不但展示自己的藝術作品，連佈展、主持與茶會全程自己來，展現成熟的組織規畫能力。

華盛頓中學國際部2日移師西屯區東苑美術舉辦美術聯展，高二學生陳紫翎、蔡蓁穎、曾群雄、劉宇謙、黃韋翰五名學生在國際部師長以及美術老師施岳東指導下，策劃這場聯合美展，展出70多件水彩、油畫、雕塑、服裝設計等作品。

透過聯合美展，華盛頓中學國際部學生展現多元發展的藝術天份，由學生親力親為進行策展也展現孩子們團隊合作組織企畫能力；華盛頓中學校長劉一欣表示，每次參與孩子們的美展都是既驕傲又驚奇；而國際部主任郭喬雯則坦言，整個策展的經驗，也是未來孩子申請國際一流學府展現自我能力的最好成果。

郭喬雯說，華盛頓國際中學今年邁向16年，畢業生申請美國波士頓大學、加拿大UBC英屬哥倫比亞大學、瑞士洛桑飯店管理學院、澳洲墨爾本大學、英國倫敦藝術大學與義大利歐洲時尚與設計學院米蘭校區等全球百大名校，屢獲佳績，海外學校著重的就是學生的實作與創意能力，舉辦晝展就是展示他們實力最好的方式。

(中時 )