美國脫口秀《車上卡拉OK》近期找來加拿大國際天后席琳狄翁（Celine Dion），沒想到席琳除了展現超強唱功，更改編爆紅兒歌，甚至在最後唱經典電影主題曲《鐵達尼號》時，她更提出她有一個想法，下車超狂重現鐵達尼主題曲，也被譽為史上最爆笑的一集。

席琳狄翁在《車上卡拉OK》放超開，甚至接吻主持人柯登。（圖／翻攝自Youtube）

《車上卡拉OK》常常請到不少大咖來賓來高歌，過去愛黛兒、辣妹合唱團、關史蒂芬妮等大咖歌手都曾上過該節目，近期唱紅《鐵達尼號》主題曲的加拿大天后席琳狄翁也爆笑登場。

除了讓人發現她放超開外，還甚麼歌都難不倒她，當她和主持人柯登唱到〈 It's All Coming Back To Me Now〉唱到高潮「Baby, baby, if i kiss you like this」時，席琳狄翁還直接跟柯登說：「來，給我一個吻！」就這樣親了下去。就連兒歌〈Baby Shark〉都難不倒她，剛開始席琳不知道這首歌，經過柯登示範唱過一次後，她立刻將這首歌唱出她自己的味道，充滿張力戲劇話的改編讓人驚訝又好笑。

甚至就連先前沒聽過的兒歌都難不倒她，現場演唱起戲劇張力版的〈Baby Shark〉。（圖／翻攝自Youtube）

最後一首歌唱《鐵達尼號》主題曲〈My Heart Will Go On〉時，唱一唱柯登又說：「總覺得不對，場面不夠大」，席琳變有個想法，立刻揪柯登下車，然後他們就在百樂宮音樂噴泉前，上演《鐵達尼號》著名的背後環抱場景，搭配音樂加上現場觀眾，更讓人震撼到笑了出來！

席琳狄翁《車上卡拉OK》爆笑唱兒歌 超狂重現鐵達尼

(中時電子報)