美國脫口秀《車上卡拉OK》近期找來加拿大國際天后席琳狄翁(Celine Dion),沒想到席琳除了展現超強唱功,更改編爆紅兒歌,甚至在最後唱經典電影主題曲《鐵達尼號》時,她更提出她有一個想法,下車超狂重現鐵達尼主題曲,也被譽為史上最爆笑的一集。

席琳狄翁在《車上卡拉OK》放超開,甚至接吻主持人柯登。(圖/翻攝自Youtube)

《車上卡拉OK》常常請到不少大咖來賓來高歌,過去愛黛兒、辣妹合唱團、關史蒂芬妮等大咖歌手都曾上過該節目,近期唱紅《鐵達尼號》主題曲的加拿大天后席琳狄翁也爆笑登場。

除了讓人發現她放超開外,還甚麼歌都難不倒她,當她和主持人柯登唱到〈 It's All Coming Back To Me Now〉唱到高潮「Baby, baby, if i kiss you like this」時,席琳狄翁還直接跟柯登說:「來,給我一個吻!」就這樣親了下去。就連兒歌〈Baby Shark〉都難不倒她,剛開始席琳不知道這首歌,經過柯登示範唱過一次後,她立刻將這首歌唱出她自己的味道,充滿張力戲劇話的改編讓人驚訝又好笑。

甚至就連先前沒聽過的兒歌都難不倒她,現場演唱起戲劇張力版的〈Baby Shark〉。(圖/翻攝自Youtube)

最後一首歌唱《鐵達尼號》主題曲〈My Heart Will Go On〉時,唱一唱柯登又說:「總覺得不對,場面不夠大」,席琳變有個想法,立刻揪柯登下車,然後他們就在百樂宮音樂噴泉前,上演《鐵達尼號》著名的背後環抱場景,搭配音樂加上現場觀眾,更讓人震撼到笑了出來!

席琳狄翁《車上卡拉OK》爆笑唱兒歌 超狂重現鐵達尼

(中時電子報)