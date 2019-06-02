學甲慈濟宮為紀念保生大帝飛昇得道紀念日，連續3年舉辦健走活動，今年吸引近7000人參與，眾人在白礁亭排出「0983」數字，紀念保生大帝得道983年。（大雄空拍創作團隊提供）

為紀念保生大帝得道983周年，供奉開基保生二大帝的學甲慈濟宮2日舉辦健走活動，吸引近7000人參加，眾人一早從廟埕出發，進行全程8公里的行程，並在將軍溪畔的白礁亭集合，先參拜神像後，再排成「0983」四個大字，全程以空拍機記錄，相當特別。

農曆5月2日是保生大帝得道昇天的紀念日，慈濟宮董事長王文宗表示，開基保生二大帝神像從356年前從福建白礁迎請來台後，建廟供奉並每年舉辦上白礁謁祖祭典，從未間斷，可說是保持中華文化最完整的宮廟，健走活動也有慎終追遠及飲水思源的意義，這次因得道日在一般日，因此提前登場。

健走活動在昨日清晨展開，參與民眾將廟埕前擠得水洩不通，雖然下起一場大雨，還是澆不熄民眾熱情，包括台南市長黃偉哲，立委陳亭妃、台南市議長郭信良、市議員方一峰、謝財旺、陳昆和、蔡蘇秋金、蔡育輝、蔡秋蘭、等藍綠政治人物都到場參與，5點30分一到鳴槍起程。

健走活動從第1年的2000多人，增加到今年的7000人，聲勢浩大，眾人從廟埕出發，前往位於將軍溪畔的白礁亭，長長人龍相當壯觀，並循往例在白礁亭前排出象徵得道年的數字，並委託空拍團隊留下記錄，在地出身的議員謝財旺還特地在沿途設置中繼站，提供芒果、木瓜、茶葉蛋、仙草茶等免費索取，讓民眾大樂，直說比跑馬拉松的補給還好。

(中時 )