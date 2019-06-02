佳尼特集團2016年捐出1千萬元成立佳尼特教育基金會，以「飲水思源、回饋鄉里」理念投入社區活動，並推廣台南小學傳統藝陣，多年來在下營區舉辦耶誕節藝陣踩街、結合鹽水意麵節辦理藝遊月津、畫我鹽水寫生比賽，今年則擴大規模舉辦音樂表演活動，邀南市8所小學藝陣演出，並與新竹縣泰雅學堂、泰雅之聲交流，在樹谷音樂廳上演一場藝文饗宴。

佳尼特基金會董事長莊住維表示，希望透過學校與社區的協力薪傳，延續在地認同與藝陣文化，留住孩童時期最美好的記憶，並提供助學金讓弱勢學子完成學業，並藉由8校藝陣團體的大會師和表演，讓長期推廣傳統藝術的學校藝陣團隊，能夠互相觀摩學習，技藝交流，並促成文化向上提升。

昨日活動也請來新竹縣泰雅學堂的原民學子及泰雅之聲獻唱，優美聲線讓來賓聽來十分陶醉，中場休息後，就由地主負責演出，多所小學的藝陣團隊輪番上陣，有麻豆北勢國小的震鼓、下營東興國小的婆仔囝仔舞、鹽水坔頭港國小的創意宋江陣等，相當精采。

佳尼特基金會也將上次寫生比賽得獎的精選作品印製成筆記繪本，除了留下年輕學子對鹽水月津地帶的描繪外，義賣繪本的所得也將用於支持南市學子的多元學習及藝能發展。

(中時 )