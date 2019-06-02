因應聯合國「汞水俣公約」（Minamata Convention on Mercury）含汞產品管制及淘汰期程，環保署曾於4月預告修正現行毒性化學物質汞管理規定，包含日常生活常見的血壓計、溫度計、鈕扣型電池、照明燈具及螢光燈等含汞產品，將於2021年禁止生產及進出口，預計今年7月將可正式公告。

環保署表示，汞主要經由吸入或飲食等途徑進入人體，一旦進入人體即難被排出，可能引起噁心、嘔吐及腹痛等症狀，長期累積甚至會對大腦、神經系統及肝、腎、肺等器官造成損害，且因汞具有不易分解及生物濃縮特性，環保署已於民國80年公告為第一類毒性化學物質。

聯合國汞水俣公約於2017年8月16日正式生效，其規定鈕扣型電池、開關及繼電器、照明燈具、螢光燈、化粧品、農藥產品，以及氣壓計、濕度計、壓力計、溫度計、血壓計等非電子測量儀器含汞產品，須於2021年1月1日起禁止生產、進口或出口。

環保署毒物及化學物質局局長謝燕儒表示，此次公告禁止將汞用於製造的產品中，包括電池、緊密型螢光燈、化妝品及農藥等四類我國已做到，但像普通照明用高壓汞燈、直管型螢光燈、電子顯示用螢光燈、開關及繼電器，以及包含氣壓計、溫度計等非電子測量儀器，會受到此次公告影響。

謝燕儒並指出，此次禁止製造含汞產品，不包括含汞量未達2％的鈕扣型氧化銀電池及鈕扣型鋅空氣電池，牙科所使用汞合金銀粉也未完全禁止，主要是聯合國考量雖然有替代產品可用，但尚未相當普遍，故採取逐步禁止方式。

謝燕儒表示，修正汞管理草案4月預告之後，經舉辦公聽會、研商會議後，業界多沒什麼意見，預估7月應可正式公告。

(中時 )