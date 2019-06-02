南澳金岳瀑布 男子溺水 18:462019/06/02 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 1名男子今天下午在南澳鄉金岳瀑布發生溺水意外，消防局派遣人車前往現場搶救。（李忠一翻攝照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在蘇花改工作的李姓男子，今天（2日）與朋友前往宜蘭縣南澳鄉金岳瀑布一遊，但下午近5時，李姓男子疑因遭瀑布的深潭漩渦捲入而溺水。 李姓男子的友人見狀後，趕緊下山請當地民眾報案，警方第一時間趕赴現場與消防隊合力救出李男，李男到院時無生命跡象，已送往醫院急救中。晚間7時宜蘭縣消防局表示，經急救後李男仍告不治。 (中時 ) #男子 #宜蘭縣 #溺水 #消防局 #瀑布 也許您會感興趣 推薦閱讀 宜蘭邱姓前縣議員涉詐領助理費 遭檢方聲押 13:272019/05/29 社會 宜蘭縣府指還債1.74億 綠批搶功 04:102019/05/30 地方新聞 呂國華提幼兒政策 搶攻票源 04:102019/05/30 地方新聞 宜蘭前縣議員邱嘉進 涉詐領助理費 04:102019/05/30 地方新聞 竹縣消防局防災演練過程緊湊逼真 16:442019/05/30 社會 大里透天厝火警幸無人傷 21:002019/05/30 社會 攀登馬博橫斷山友滑落邊坡 陸空救援 14:592019/05/31 生活 出門帶傘！16縣市午後大雨 新北宜蘭豪雨特報 15:502019/06/01 生活 端午將屆 北市消防辦社區防災粽愛哉活動 18:192019/06/01 社會 同年同月同日死 5溺水國中生撈起緊緊相擁 09:432019/06/02 社會 社會熱門新聞 女王蜂報復室友勾搭男友 竟用掃帚柄捅私處 - 社會 挺韓大會警方估7萬？市警局：未做任何統計工作 - 社會 義氣相挺 舞廳遇臨檢5男爽夾2女擠廚房 - 社會 - 中時 南澳金岳瀑布 傳1男子溺水 - 社會 - 中時 女新婚3個月墜樓亡 警揭驚人大戲 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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