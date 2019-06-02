在蘇花改工作的李姓男子，今天（2日）與朋友前往宜蘭縣南澳鄉金岳瀑布一遊，但下午近5時，李姓男子疑因遭瀑布的深潭漩渦捲入而溺水。

李姓男子的友人見狀後，趕緊下山請當地民眾報案，警方第一時間趕赴現場與消防隊合力救出李男，李男到院時無生命跡象，已送往醫院急救中。晚間7時宜蘭縣消防局表示，經急救後李男仍告不治。

(中時 )