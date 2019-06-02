女人通常不會難為女人，但是如果自己心愛的男人被搶了，可是無法容忍。南部地區一名「女王蜂」大姊大因得知室友與男友有曖昧親密關係，醋勁大發之下，不但揮拳將女室友打成豬頭，甚至用掃把柄捅被害人下體，拍照上傳網路散播，遭受凌虐的女室友身心俱疲下報警提告。

檢警調查，「女王蜂」因認為女室友不但與男友經常出雙入對，甚至得知還過親密發生關係，一氣之下竟拿著刀回到租屋處內揮刀砍傷室友，還徒手痛毆對方頭部，導致室友左眼瘀傷及全身多處插傷及裂傷，還出言恐嚇要找100個男人輪姦。

不過庭訊時，被告矢口否認犯行。據《ETtoday》報導，辯稱自己並未攜帶任何小尖刀，且掃把握柄只有放在室友下體附近，並未插入。

法院審查全案認為被告行為嚴重貶損室友人格尊嚴，再加上犯後竟毫無悔意，也不願意與對方和解賠償，因此依犯攜帶凶器強制性交而凌虐罪判刑7年6個月、散布竊錄之身體隱私部位內容罪判刑1年，合併執行8年2個月徒刑。全案可上訴。

(中時電子報)