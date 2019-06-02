台灣職業女子網球一姐謝淑薇今天出戰女雙16強賽，和捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）迎戰拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）/俄羅斯佐佛娜瑞娃（Vera Zvonareva），可惜5：7、1：6直落二盤落敗，無緣晉級八強。

謝淑薇曾在2014年法網女雙和中國大陸彭帥攜手摘冠，是她生涯第二座四大滿貫賽女雙冠軍、首座法網女雙金盃，今年球季和史崔可娃已經拿過2座WTA冠軍，因此台灣球迷期待台捷聯軍再創佳績，不過今天對手其中一位是2017年法網女單球后奧斯塔彭科，佐佛娜瑞娃則是有經驗的老手，面對對手更穩定的表現，謝淑薇和史崔可娃無奈稱臣。

第一盤第1個發球局謝淑薇/史崔可娃就破發得手，不過接下來被對手連搶3局陷入局數1：3落後，隨後台捷聯軍連搶2局將局數追平，不過第8、9兩局雙方又互破發球局，再連著兩局互保，第12局台捷組合很快陷入0：30落後，在15：40兩個破發點劣勢下，被對手7：5先馳得點。

第二盤一開始兩方人各自互保發球局，但接下來連掉5局宣告失利，其中第7局尤為可惜，謝淑薇/史崔可娃出現4個破發點好機會，卻被對手扭轉戰局，無法延長戰線。

謝淑薇的弟弟謝政鵬首度打進法網男雙會內賽，首輪雖然搶下勝利，可惜第二輪經過2小時11分鐘激戰，6：7（6：8）、6：3、3：6不敵地主組合巴雷爾（Gregoire Barrere）/阿利斯（Quentin Halys），同樣未能更上層樓。

(中時電子報)