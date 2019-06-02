北京又一台辦主任將任區長。今日北京市懷柔區召開全區領導幹部大會，宣佈原北京市台辦主任于慶豐職務變動。中共北京市委決定：于慶豐任中共北京市懷柔區委員會委員、常委、副書記，提名為北京市懷柔區人民政府區長人選。

于慶豐曾在北京市公安系統工作了11年多，後任共青團北京市委副書記近5年，2011年9月至2018年12月曾任順義區委常委、副區長、區委副書記等職。2018年12月至今擔任北京市台辦主任。

于慶豐將是近年來連續第三任從北京市台辦主任任上出任區長的領導幹部。

現任平谷區委副書記、區長汪明浩，在2016年8月擔任平谷區委副書記、代區長之前，擔任市台辦主任。

豐台區委副書記、區長王力軍在2015年2月之前曾任北京市台辦主任。其後，王力軍擔任西城區委副書記、政法委書記3年多，並於2018年4月任豐台區委副書記、代區長，同年8月當選區長。

(中時 )