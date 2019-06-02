俄羅斯Tecmash工程公司和Rostec國家高科技公司，正在考慮提升俄羅斯裝甲車的快砲火力，從現行的30公釐砲，一舉升級到57公釐。Tecmash公司的副總經理亞歷山大‧柯希金((Alexander Kochkin)表示，這個研究案得到俄羅斯國防部的支持。

詹氏防衛(Jane’s Defense)引用俄國塔斯社的報導，由於防護科技的持續進展，俄羅斯裝甲車通用的30公釐快砲，已不能有效對抗先進的外國裝甲車。

俄國軍事雜誌「祖國軍事」的主編維克多‧穆拉克霍夫斯基(Viktor Murakhovsky)說：「英國、德國、美國研發中的下一代步兵戰車(NGCV)，都以正面可防護30公釐砲做為目標，即使在100~150的距離也能有效防護，因此提升步兵戰車固定武裝的威力有其必要性。」

主編表示，俄羅斯正在開發應用在步兵裝甲車的57公釐快砲，而且已經開始在新一代裝甲車T-15 IFV上測試，T-15就是沿自新銳戰車T-14阿瑪塔(Armata)的衍生型。原則上，T-15的砲塔可以與57公釐快砲整合。穆拉克霍夫斯基說，57公釐彈藥增加了對人員與和飛機的火力，打擊地面目標不用多說，它也能夠攻擊無人機、戰鬥直升機、攻擊機以及其他低速和低空飛行目標。

不過，穆拉克霍夫斯基認為，換裝快砲的計畫，不見得能在短時間內落實，因為國防預算有限。俄國陸軍和空降部隊有著大量的步兵裝甲車，包括BMPT支援戰車、BMP-2步兵戰車等。在預算有限的情況下，可能會先將57砲應用在新銳車種，比如阿瑪塔、庫爾干人-25(Kurganets-25)，或是VPK-7829 迴力鏢(Bumerang)八輪裝甲車上。他認為全面切換到57砲將花費相當長的時間。

(中時電子報)