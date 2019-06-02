台灣對網文有興趣的青年非常多，座談會結束還拉著大陸作家不放。（記者洪肇君攝）

台青提問熱烈，網路文學IP影視論壇欲罷不能，差點沒法結束。（記者洪肇君攝）

兩岸青年網路文學IP影視論壇2日下午在台北藝術村舉行，大陸網文「大神」管平潮、發飆的蝸牛與台灣作家明星煌、尾巴Misa、H共聚一堂，為有志文學的台灣青年解惑。台青的問題非常多元，從網文題材到兩岸網文大賽的評審喜好都很好奇，還有人問到大陸網文如何上架收費。

管平潮是《仙劍奇俠傳》的作者，他建議青年作家「先從自己熟悉的題材寫起」，不必急著轉型，「在一個領域裡作到最好就很不容易了，如果能在特定題材類裡獲得肯定，不見得要離開舒適圈」。

被稱為管大的管平潮還認為，作品改編成影視作品最好交給專業的編劇人才，他不認為一個人可以同時作好兩件事；這個觀點與台灣作家H恰恰相反，H是電影《下一任：現任》的原著小說作家、編劇兼導演，當然在改編劇本的過程中很痛苦，但至少自己的作品不會被改到面目全非。

發飆的蝸牛以網文《重生之賊行天下》起家，近年轉型為遊戲、漫畫改編作家，他的《妖神記》正改編成漫畫發行，走出網文另一條不同道路，網文IP的價值也因此取得更大利多。

美女作家尾巴Misa此時驚呼，她很愛看漫畫，一直以為出了幾十集的《妖神記》是日本作品，「一度懷疑日本人可以把中國傳統神話改編得這麼好！」年僅32歲的蝸牛微微欠身，一臉靦腆。

蝸牛在會後還透露，2010年《重生之賊行天下》在網路連載時，獲得的最大一筆讀者打賞高達16萬人民幣，「是一位台灣籍讀者」，此事他銘記在心。

主持人明星煌問到兩岸網路文學的取材差異，眾位作家討論結果是大陸較宏觀，偏仙俠、玄幻，台灣則以小清新為主。但管平潮表示，台灣作家在大陸網站發文，不妨以台灣思維來代入，或許可以獲得大陸讀者青睞。

H的電影《下一任：前任》在大陸剛下片，雖然撞到《復仇者連盟4》，「本來準備當炮灰」，結果也賣出1.2億人民幣的好成績。他說，這跟網文市場是一樣的道理，大陸市場龐大，只要投一小部分人所好，就足以支撐成本、獲利。

浙江文藝出版社副總編輯柳明曄最後總結指出，兩岸文字同源同種，兩岸青年對文學的愛好是相同的，去年兩岸網路文學大賽的首獎得主納蘭．采桑，作品已在大陸出書，電子書與實體書都賣得不錯，緊接著要進行校園巡迴宣傳。她鼓勵台灣青年朋友，多多投稿，多練筆才有機會在這一行出人頭地。

(中時 )