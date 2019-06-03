基隆市政府宣稱擺脫爛路王稱號，但市府前的義一路坑坑疤疤，民眾騎車路過相當危險。（李依璇攝）

基隆市政府宣稱擺脫爛路王稱號，但市府前的義一路坑坑疤疤，民眾騎車路過相當危險。（李依璇攝）

基隆市政府宣稱擺脫爛路王稱號，但市府前的義一路坑坑疤疤，民眾騎車路過相當危險。（李依璇攝）

為改善道路安全，基隆市政府去年底大動作整修孝二路，還獲得營建署道路養護「最佳進步獎」，看似擺脫過去「爛路王」稱號，但民眾不滿指出，市府修路只修一條，基隆市府前的義一路路面凹陷、有高低落差，路平破功。基隆市議員呂美玲更痛批，光是市府門口路就不平了，「是不是該改名叫路不平專案」。

基隆市道路坑洞不斷，長期被戲稱為「爛路王」，基市府去年在孝二路試辦鋪路加石灰抗酸雨，事後更發布新聞稿，高調宣稱「擺脫爛路王」，但此後就無聲無息，不顧市區義一、義二路及孝三路商圈道路坑洞不斷，尤其義一路短短百公尺內竟有數個鋪不平的柏油突起，路平工程遲遲沒有進展，民眾騎車路過相當危險。

經詢問，基市府工務處長張元良表示，「義一路今年會整條路刨鋪施工，最快暑假就會開始動工」，但記者追問確切時程，張元良卻說，工程還沒發包，所以還不確定。至於其他市區道路施工進度？張則撇清稱，有些路段是過去交旅處、產發處做的形象商圈，不歸工務處管轄，可能就沒辦法處理。

呂美玲不滿說，市區其他道路仍非常殘破不堪，市府修路速度跟品質都不足，而且義一、義二路就位於基隆市政府門口，「連自己家的門面都做不好，更遑論其他地方」。

她更重話指出，不要因為基隆市長林右昌已到第二任期，大位穩定，就只擺個樣子，單修一條路就以為能擺脫路不平的問題，實在很荒謬，質疑「如果看其他道路，還有資格說擺脫爛路王嗎？」

(中時 )