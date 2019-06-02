玉山高中學生著和服，乘坐三輪車遊街。（王文吉攝）

玉山高中穿上全黑忍者服，在台中豐原街頭上演「忍者快閃」。（王文吉攝）

玉山高中學生進行和服走秀。（王文吉攝）

玉山高中學生進行和服走秀。（王文吉攝）

玉山高中穿上全黑忍者服，在台中豐原街頭上演「忍者快閃」。（主辦單位提供）

台中市后豐社區大學結合玉山高中的「國際教育－日本美妝與餐旅」特色教學資源，2日在豐原廟東商圈舉辦「玉見和風 舞動豐原」活動，邀請學生著和服、乘坐三輪車遊行，行銷當地漆藝及糕餅產業，令過往遊客眼睛為之一亮。

「玉見和風 舞動豐原」cosplay活動2日在台中豐原鬧區登場，玉山高中「忍者快閃」衝入會場，「和太鼓」敲響開幕！接著就是最吸睛的主場秀和服走秀，走入廟東復興商圈、太平洋百貨、糕餅店一起為週末午後點亮街道。

后豐社大校長羅隆錚表示，與其感嘆豐原沒落，不如大家奮起，共同創發自己地方的特色，思考如何地方創生。豐原雖然缺乏像台南或鹿港的古蹟或街廓，卻擁有全台灣唯一的漆藝，也擁有「台灣餅鄉」美譽。

玉山高中校長黃明福認為，教育就是要培養孩子帶得走的能力，更須走出校園，迎向社會！很高興能有這次讓學生參與「創造活動街景」服務的機會，讓孩子關懷社區的同時，更可以大方展現學習成果，這是給孩子最好的教育。

主辦單位表示，這次將「漆藝」與「豐原餅」結合起來加以行銷，透過社大集結在地美餅店及在地資源，同時提供社大師生、在地社團展演及高中生展現的舞台，讓民眾有如走入時光隧道般，見識到豐原從前的繁榮與珍寶，生動精彩的呈現在社會大眾面前。

(中時 )