新莊文武大眾爺祭典，俗稱新莊大拜拜，2日起在新莊地藏庵登場，首日大眾爺「暗訪」從下午2時開始，繞行新莊到半夜，隔天再「日巡」繞境，最後一天則由廟方祝壽獻祭，新北市副市長謝政達也在今天早上前往參拜，祈求國泰民安。

謝政達表示，新莊地藏庵建廟超過260年歷史，每年的文武大眾爺祭典，是新莊地區最具代表性的宗教信仰活動，地藏庵長期推動公益慈善不遺餘力，更大力推行減少紙錢燃燒的環保政策，連年獲得績優宗教團表揚。

新莊地藏庵主委林俊德指出，農曆5月2日為大眾爺聖誕，廟方每年農曆4月最後1天至5月2日會舉行文武大眾爺祭典，前2天由「暗訪」、「日巡」的繞境活動相繼登場，第3天再舉行祝壽祭典，恭祝大眾爺聖誕千秋。

林俊德表示，新莊大拜拜繞境路線涵蓋北新莊各街道區域，來自各地超過40家宮廟上千人共襄盛舉。並開放民眾參加神尊過火儀式去霉運，也提供平安湯圓、炒麵、油飯等福食，讓信眾吃平安。

(中時 )