朗朗的妻子也是鋼琴家。（圖／翻攝自朗朗微博）

朗朗和老婆也換上中式喜服。（圖／翻攝自朗朗微博）

朗朗和愛麗絲於今晚在法國舉行婚宴。（圖／翻攝自朗朗微博）

36歲大陸知名鋼琴家郎朗今（2日）宣布結婚喜訊，新娘是24歲的德韓混血鋼琴家吉娜愛麗絲（Gina Alice），朗朗開心曬出婚紗照，兩人於今晚在法國凡爾賽宮舉行婚禮。

朗朗今在微博分享一系列婚紗照，興奮直呼：「我找到我的愛麗絲啦！」據悉，郎朗和吉娜愛麗絲在德國柏林相識，朗朗在第一次見面時，就對女方很有好感，而吉娜愛麗絲從4歲就開始學習鋼琴，畢業於漢堡音樂戲劇學院，8歲即開始進行鋼琴獨奏演出，郎才女貌的組合受到許多祝福。

(中時電子報)