朗朗閃婚！娶小12歲鋼琴家老婆 混血高顏值正翻 19:132019/06/02 中時電子報 施品瑜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 朗朗宣布結婚。（圖／翻攝自朗朗微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 朗朗的妻子也是鋼琴家。（圖／翻攝自朗朗微博） 朗朗和老婆也換上中式喜服。（圖／翻攝自朗朗微博） 朗朗和愛麗絲於今晚在法國舉行婚宴。（圖／翻攝自朗朗微博） 36歲大陸知名鋼琴家郎朗今（2日）宣布結婚喜訊，新娘是24歲的德韓混血鋼琴家吉娜愛麗絲（Gina Alice），朗朗開心曬出婚紗照，兩人於今晚在法國凡爾賽宮舉行婚禮。 朗朗今在微博分享一系列婚紗照，興奮直呼：「我找到我的愛麗絲啦！」據悉，郎朗和吉娜愛麗絲在德國柏林相識，朗朗在第一次見面時，就對女方很有好感，而吉娜愛麗絲從4歲就開始學習鋼琴，畢業於漢堡音樂戲劇學院，8歲即開始進行鋼琴獨奏演出，郎才女貌的組合受到許多祝福。 (中時電子報) #郎朗 #吉娜愛麗絲 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 朗朗閃婚！娶小12歲鋼琴家老婆 混血高顏值正翻 - 娛樂 學姊合體黃暐瀚 曝情史兩度敗給遠距離！ - 娛樂 女兒、伴侶皆離世 基努李維單身18年吐心聲逼哭人 - 娛樂 忘開美肌 陸第一網紅「超近距離真面目」現形！ - 娛樂 馬俊麟千字文吐露「沒辭演」 《大時代》埋伏筆 - 娛樂 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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