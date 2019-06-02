昨（1）日40萬人集結凱道為高雄市長韓國瑜造勢，在韓國瑜夫婦上台發言時，有個熟悉的面孔也一起主舞台的中間（C位），甚至比立委陳學聖還前面，他就是曾演出本土劇《台灣霹靂火》家喻戶曉的演員秦楊，昨日他站在韓國瑜後方，接受訪問時更熱血挺韓，表示為了挺韓他把戲都推掉，他也解釋他佔據C位原因。

秦楊表示是因意外默默被擠到中央的，更透露挺韓到底的原因。（本報系資料照）

據《東森新聞雲》報導，秦楊昨日卡到C位，他表示被韓國瑜一張照片所感動，所以打算挺韓到底，直到他選上總統。他也解釋昨天站上C位純屬巧合，他表示他是被擠到那邊的，原本雲林縣長張麗善也站在後面，為了讓她到前面，護衛隊開道讓張麗善縣長到最前面，也讓秦楊被擠到中間位置，更被網友笑是「卡C位成功。」

高雄市長韓國瑜昨（1）日在「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」全國大會師活動，承諾2020年將出面承擔，不惜粉身碎骨，也讓藝人秦楊十分欣賞。（圖／記者郭吉銓攝）

事實上，去年岡山大會師時，秦楊就曾現身力挺韓國瑜，他表示會這樣全力挺韓，甚至推掉戲劇，起因一張照片，去年823淹水時，他看到韓市長自己拿雨傘、捲褲管涉水慰問居民，他表示這次自故總統蔣經國後，就從未有過的場景，也打動了他的心。

(中時電子報)