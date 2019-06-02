灃食基金會副執行長林芳燕(右3)表示，期盼透過比賽鼓舞校廚， 為這群默默付出的人喝采。（吳堂靖攝）

灃食公益飲食文化教育基金會長期推動飲食教育，今年瞄準默默付出的校園廚師，舉辦有史以來最大校廚競賽，活動祭出高額獎金及日本參訪行程，吸引近百組參賽作品，各方好手今齊聚一堂，拿出看家本領角逐前三名，現場端出一盤盤好菜，兼顧健康和美味，令人食指大動。

「2019灃食SUPER校廚大賽」今舉行頒獎典禮，灃食基金會以「營養5餐、均衡飲食」為出發點，除了感謝校廚的辛勞，也發揮巧思設計「失寵食譜」， 讓12組決賽隊伍將不受孩童青睞的食材，變化為美味料理，如山藥蒸蛋、彩虹茄子、義式香草油烤蔬菜，現場宛如滿漢全席，不少小朋友直呼「好想吃！」

灃食也邀集專業人士，依照料理味道、餐桌美學、食材創新程度等面向進行評審，經過一番激戰，金、銀、銅獎分別由屏東潮州國小、彰化南鎮國小、新北青潭國小附幼獲得，除了頒贈獎金、獎盃，前三名還能前往日本參訪年度食育推進全國大會，也讓不少得獎者開心大喊「我們可以出國了！」

面對參賽者眾，主辦方也額外增設10組佳作，獲頒灃食營養5餐食譜及獎狀，現場氣氛歡樂，更有不少親友團到場同樂，笑說「有沒有得獎是其次，每位校廚都是學校的寶貝！」

彰化南鎮國小校廚詹雅如說，感謝灃食舉辦比賽，讓校廚們能夠站上舞台、獲得重視，真的非常感動，工作最大的成就感就是看到孩子把食物吃光光，未來會一直煮下去！

另外，灃食也邀集專家編撰「營養5餐」食譜，讓校廚們易於設計菜單，呈現多元化菜色，且校廚只要於108學年度第1學期，將食譜融入超過50道料理者，還可獲3萬元獎金。

立委李麗芬、林奕華也出席共襄盛舉，李麗芬表示，自己本身在教育委員會，期盼透過立法方式，讓小朋友吃到營養又健康的午餐，另也希望提升校廚勞動條件，讓他們獲得應有的報酬。

灃食基金會副執行長林芳燕表示，灃食去年提出「營養5餐」計畫，著重餐點的營養與美味，透過推動「失寵料理」，除了讓校廚嘗試多元料理，也期盼透過比賽鼓舞校廚， 為這群默默付出的人喝采。

林芳燕說，校廚是灃食心裡最柔軟的一塊，身為校園健康守護者的校廚們，工作環境、勞動條件卻時常被忽略，除了舉辦比賽、規畫培訓營，灃食也拍攝紀錄片，未來希望能在全台播映，讓大眾看到校廚們的付出與努力。

(中時 )