台中之心第二期改善工程即將動工，台中市政府建設局長陳大田說，因應機具作業需求，3日至12日將使用東光路（自興進路口至旱溪三街），約1600公尺範圍的單線車道進行施工；包括人行道、自行車道、街角廣場及景觀改善等，建設局提醒市民注意安全。

建設局指出，該局為減少對上下班交通民眾的影響程度，施工時間為3日至6月12日09：00至16：00，施工期間雙車道將交通管制，縮減為單車道通行，並於工區前後實施型鋼護欄搭配交通錐做引導；建議用路人提早改道，遵守現場交通引導依序通行。

建設局表示，台中之心工程主要為提供更好的步道品質，並建構自行車道環境為目標，為降低對交通的影響，除要求施工廠商調整時間，避開上下班尖峰時段進行施工外，也儘量縮短道路使用的天數；改善工程預計今年12月完工。

建設局強調，工程改善內容，包括人行道、自行車道、街角廣場及景觀改善，日前該局已辦理地方說明會，向在地民眾說明台中之心綠園道的自行車道串聯計畫；景觀植栽部分也送經景觀植栽委員會審查通過；栽植樹木皆以在地原生種為主，以提供未來優質的生活品質。

(中時 )