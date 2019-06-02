懶人看過來！都說日行萬步才能達到健身效果，但現在最新研究顯示，其實大可不必如此辛苦，只要4400步就能減少早死風險。哈佛這項研究分析，走路在7500步時會趨於穩定，也就是說，即使走到萬歩，效果攀升有限，因此如果運動時間有限，每天走4400步就已足夠。

英國《太陽報》報導，哈佛大學研究小組針對16741老年婦女監測歷時一周的數據，她們的健康狀況被監測約4年多，其間有504人死亡。

哈佛大學的研究結果發現，每天只需走4400步，就足夠降低早亡風險。與每天走2700步相比，每天走4400步能降低41%的早死機率。每天走8400步能降低58%的早死機率，但這個數據在7500步就趨於穩定。

如果把步行作為主要鍛鍊方式，過高目標反會阻止部分人持續運動。每天走一萬步至少要1小時，如果運動時間有限，並不容易達標。

研究人員指出，如果平時抽不出太多時間運動，建議每天只要4400步就夠了。研究小組李教授表示：「我們希望能鼓勵那些覺得無法每天行走一萬步的人多走路。」

(中時電子報)