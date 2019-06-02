桃園市長鄭文燦（右）與毛小孩互動。（邱立雅攝）

桃園市政府青年事務局推動青年志工整體方案，包含青年志工基礎訓練及特殊訓練、多元營隊方案、提供資源推動國內外青年志工服務，用適性且專業的方法，讓青年志工投入熱忱服務社會。青年局於6月1日至2日首度辦理動物保護特色營隊，以分組體驗課程讓青年志工貼近動物日常生活，並由青年志工為主體設計創意服務方案，動物保護特色營隊設計理念著重培訓青年志工運用創意想法，擴散分享與學習效果，號召更多青年加入關心動物保護議題。

動物保護特色營隊課程場場精彩，桃園市動物保護園區的體驗課程，規畫讓青年志工於成犬區為毛小孩洗澡、幼犬區陪伴遊戲、貓舍區環境清潔、行政中心模擬民眾認養程序等，專業獸醫師陪同指導，學習正確和毛小孩相處的觀念，特別設計寵物舒壓課程及活潑的拍照課程，「志」少還有你晚會青年志工感動分享，以創意方式述說陪伴毛小孩的經驗、觀察毛小孩可愛的特徵、設計8個認養關卡，讓民眾感受青年志工的用心與努力。

青年志工將營隊所學專業課程，呈現在守護毛孩「志」少還有你活動，現場有活潑行動劇、知識PK大挑戰、海報認養文及互動遊戲，有專業的寵物按摩和梳毛、健康檢查，也有療癒的寵物拍照，可以立即輸出4X6相片給民眾留念，增加青年志工服務民眾機會，並邀請鄭文燦市長親自到現場為青年志工加油打氣。

動物保護特色營隊招募本市青年志工，並結合桃園市動物保護處、桃園市獸醫師公會、桃園市寵物商業同業公會等相關動保團體執行，以青年志工服務創意內涵展現青年影響力。

(中時 )