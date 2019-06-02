高師大學務長方德隆到現場為設攤同學加油打氣。（高師大提供）

防制學生藥物濫用獲全國大專校院績優，高師大校長吳連賞（右四）代表領獎。（高師大提供）

高師大設計多款反毒闖關遊戲吸引現場目光。（高師大提供）

高師大獲教育部評鑑為「防制學生藥物濫用全國績優大專校院」，校長吳連賞1日受邀出席全國反毒博覽會領獎接受表揚。高師大「雄師反毒特攻隊」也在現場設攤，透過互動式的宣導，成功吸引小朋友的目光，燃起反毒火苗。

今年獲得全國績優的大專校院僅7所，高師大是國立大專校院南台灣唯一。在博覽會的「反毒仲夏之夜」頒獎上，校長吳連賞親自接受行政院政務委員羅秉成表揚，肯定高師大從過去到現在，為善盡社會責任所做的努力。

博覽會設55攤展示反毒成果，高師大「雄師反毒特攻隊」由工業科技教育系一年級學生黃永豪、陳冠賓製作「反毒彈珠台」，設計、裁切、雕刻一手包辦，互動式的宣導方式，成功吸引小朋友注意，讓反毒從小開始札根。

吳連賞說，「雄師反毒特攻隊」以建立孩童正確拒毒觀念為目標，志工同學們為不同年齡層的學童量身打造專屬的宣教課程與活動，近兩年來足跡已遍及高雄、台南、屏東及台東等偏鄉，已成為南台灣的反毒教育先鋒。

(中時 )