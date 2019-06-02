針對媒體報導「國防產業發展條例強勢通過、廠商分類分級球員兼裁判、急掌每年千億軍備預算」等情，國防部今（2）日澄清說明如后：

一、106年9月將「國防產業發展條例（以下稱本條例）草案」陳報行政院審議，經行政院歷時1年5個月召集跨部會多次會議嚴謹審查，始於108年1月19日送請立法院審議，期間計有3位委員提出版本，立法院除於4月8日就各版本召開公聽會，徵詢各界意見外，4月10、11日外交及國防委員會與經濟委員會聯席會議及5月31日立法院院會審查本條例時，各黨團委員所提修正動議多予充分尊重，並適切納入條文修正。基此，本條例自部內研議迄三讀通過，均廣納各界意見，歷經2年半有餘，審慎完成評估與規劃，並無倉促急著通過之情事。

二、針對建立廠商專長分類分級制度，係考量在國防自主政策下，各項建案均優先由國內具產能廠商承製，而現行評鑑機制係由本部與經濟部共同實施國內產能評估，目前已具備相關作業之基礎；本次立法後，可依法每年定期實施評鑑，瞭解廠商產能與安全管理等實況，有助各項建案降低風險，避免不具研製能量廠商承攬又無法履約之缺失，同時本條例審查期間，亦納入委員提出「應由公正第三方實施評鑑，且與被認證對象不得有利害關係」之意見，故絕無球員兼裁判、一條龍或圖利特定對象之疑慮。

三、至於是否獨厚中科院乙節，本條例立法後，中科院亦必須接受專長分級評鑑、安全查核及採購競爭等規範；另本部及軍種針對各項建案，均律定管制節點及召開專案管理會議，併同現地履約督導，嚴格監督並落實督管職責。各項軍品(包含武器、彈藥、作戰物資、可供軍事使用之軟硬體)除中科院外，我國法律設立之國內法人、機構或團體，於符合分級管理及安全查核條件下，依其專長領域公平競爭，均可爭取參與軍品研製與維修之機會，不會有獨厚中科院承攬或什麼都包的情形，特此澄清。

(中時 )