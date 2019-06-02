國家教育研究院前校長紀寶活因出身貧寒，求學路上屢獲師長、貴人提攜，從事教職後全力協助弱勢學生，其學生黃喨誼擔任一家診所執行長為發揚老校長的愛特別在診所舉辦「寶山活水無盡藏～油畫書法慈善義賣邀請展」，要匯聚更多善款捐助弱勢學生。

出生在台中梧棲的紀寶活父不識字、母失明，幼年家境清寒，就讀清水高中期間窮到因沒錢住宿，只能睡在教室，中午喝自來水充飢，考上台藝大美術系後，又苦無學費，在教授的引薦下才寄居寺廟，幫老師父畫佛像，也從此開啟了多元繪畫的因緣。

其任教職後感念過去扶持相助的師長，不但努力辦學，對於弱勢、清寒學生不吝提攜，因而獲前總統馬英九三次召見，更榮獲師鐸獎、百歲百傑、八德獎、還有榮獲遠見雜誌票選「帶動台灣進步」的百位平民英雄之一，還有各種大小獎項七百多個，成為藝文界的佳話。

他的學生黃喨誼受其精神感召，也在自己擔任執行長的台中米瑞可診所舉辦「寶山活水無盡藏～油畫書法慈善義賣邀請展」，展出紀寶活油畫作品43件、書法作品27件。

所有作品紀寶活不但是無償捐出，更自掏腰包表框，義賣所得，將如數捐贈給台中梧棲國小和彰化埔心國中清寒助學基金。紀寶活說，他過去獲得很多師長和貴人無私的幫助，他要把這份無私利他的愛，給傳承下去！

(中時 )