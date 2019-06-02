民眾學做印尼粽。（潘建志攝）

民眾學做越南粽。（潘建志攝）

民眾學做泰國粽。（潘建志攝）

泰國粽。（潘建志攝）

端午節將至，屏東縣好好婦女權益發展協會2日在屏東市千禧公園，舉辦「眾情粽藝多元節慶市集」，邀請泰國、印尼、越南等國新住民，教民眾DIY包異國粽子，了解東南亞節慶文化習俗，體驗不一樣的端午風情，民眾吃到不同口味的粽子都直呼「好特別！」

活動現場安排各國特色小攤，販售各國美食及手工藝品，並演出充滿異國風情表演，不過最受歡迎的是各國粽子DIY體驗，民眾興致勃勃和新住民學習各國粽子包法，並大快朵頤。

越南人稱端午節為「殺蟲節」，食用甜酒、李子或酸果來除病殺蟲。新住民陶式鮮說，越南粽北方為方形、南方為圓形，以橢圓形粽葉包入圓糯米、五花肉、綠豆仁及各式香料，份量十足，1顆等於台灣粽3到8顆，要蒸煮7小時以上，要食用時必須切開分食。

泰國端午節主要是當地華人、華僑的節日，新住民王榮芬說，泰國粽是甜的，以糯米加椰奶加糖炒到半熟，放涼後加入芭蕉一起以芭蕉葉包裹蒸熟，另外也能包地瓜、紅豆，屬創新口味。泰國粽要兩兩綁在一起，象徵夫妻、情人不分離。

印尼除了華人粽子，也有穆斯林粽子Ketupat。新住民馬月娥說，穆斯林粽是新年時吃的，時間和端午節差不多，印尼粽沒有包餡，以椰子葉串成菱形盒子包糯米蒸熟，要吃時分成小塊，另外再煮一鍋咖哩或酸辣湯，淋到粽子上食用，非常特別。

(中時 )