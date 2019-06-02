中原大學學生組成的「06979」，如願搶下全國總決賽一般女子組門票。(大漢行銷提供)

國泰NBA 3x預賽2日在台中逢甲大學火熱開戰，晉級總決賽隊伍，將於7月6日至7日前進信義區香堤廣場進行決戰，「一般組」男、女冠軍隊伍獲得前往美國參加NBA圓夢之旅，「挑戰組」男、女冠軍隊伍獲邀前往10月NBA上海賽，「高中組」男、女冠軍則將獲邀參訪中國大陸浙江省諸暨市的NBA精英訓練中心。

為了讓更多大專好手有更多圓夢舞台，國泰NBA 3x今年特別增設「高中組」，邀請即將升上大專的HBL好手參戰，決賽由「能仁家商」對決「高苑工商」，能仁在林彥廷遠投近切的帶領下，終場11比8擊敗高苑工商，獲得晉級決賽門票，林彥廷在賽後特別「加碼」灌籃秀回饋現場球友。

林彥廷表示，「國泰NBA 3x真的很用心，比賽強度很高，很珍惜這次晉級的機會，雖然我跟丁冠皓、高錦偉在不同大學，但我們會好好維持體力，努力爭取前往NBA訓練營的機會。」

一般男子組首張晉級門票，是由「西勢美不美」以20比9擊敗「陳令絕對」獲得，隊長扶勁朋開玩笑地表示：「我們現在開始會禮拜一、三、五跑3000公尺為決賽做準備，禮拜二、四在中興大學練球，歡迎球友們來找我們挑戰。」另1張門票則是由2018年一般組冠軍「魯肉飯」獲得。

一般女子組首張晉級門票由「06979」獲得，隊長李冠誼表示：「我們來自中原大學，這是我們的復仇之戰，上次我們與冠軍擦身而過，我們會盡力爭取晉級機會，感謝國泰NBA 3x讓我們這些熱愛籃球的人們有機會可以實現夢想。」另1張門票則是由「Buddies」拿下。

挑戰男子組決賽由「Next Team」獲得晉級決賽門票，來自蒙古交換生的白薩表示：「我來參加國泰NBA 3x這個比賽已經3次了，很喜歡這邊比賽的氛圍，現在拿到前進決賽的門票，但我們會繼續努力練習，朝著前往NBA上海賽的目標邁進。」

挑戰女子組晉級決賽門票，由中科大所組成的「天子嬌女」以8比2擊敗「徐盧盧」取得，「天子嬌女」當家射手李佳蓉在中場三分球挑戰賽擁有相當亮眼的表現，飆出13分的高分，擊敗眾家神射手嗨翻全場。

台中預賽完美落幕後，各區預賽也即將進入尾聲，剩下6月8日桃園元智大學，以及6月23日台北教育大學賽事，歡迎所有熱愛籃球的朋友們共襄盛舉，把握欣賞國泰NBA 3x籃球賽機會。

(中時電子報)