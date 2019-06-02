烏來釣客失聯 搜索暫無結果 19:592019/06/02 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 搜救人員沿溪搜索失蹤釣客。（王揚傑翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 搜救人員沿溪搜索失蹤釣客。（王揚傑翻攝） 今（2）日下午新北市消防局接獲1位女性民眾報案，指稱她的先生自上周五到烏來釣魚後，迄今都聯絡不上。消防局立即派遣搜救人員到報案人所指烏來區北107線溪邊搜索，並在1.2公里處發現失蹤男子的座車。 搜救人員下切溪谷，往下游方向搜尋，入夜後仍未搜索到失蹤者，經與家屬溝通，預定明天上午8點30分繼續搜索。 (中時 ) #搜索 #烏來 #報案 #消防局 #搜救人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 首宗山難國賠案 二審逆轉免賠 04:102019/05/30 政治要聞 控何志偉「蓄意磨蹭」 沈智慧赴警局報案、要求公開道歉 15:212019/05/30 政治 竹縣消防局防災演練過程緊湊逼真 16:442019/05/30 社會 大里透天厝火警幸無人傷 21:002019/05/30 社會 攀登馬博橫斷山友滑落邊坡 陸空救援 14:592019/05/31 生活 照片遭不肖廠商移花接木 侯昌明偕妻報案 16:282019/05/31 娛樂 遺忘機車停放處 細心警調監視器助尋獲 03:452019/06/01 社會 端午將屆 北市消防辦社區防災粽愛哉活動 18:192019/06/01 社會 離奇！監視器拍到「她」領錢 婦人卻說被盜領 12:072019/06/02 社會 南澳金岳瀑布 男子溺水 18:462019/06/02 社會 社會熱門新聞 女王蜂報復室友勾搭男友 竟用掃帚柄捅私處 - 社會 挺韓大會警方估7萬？市警局：未做任何統計工作 - 社會 思覺失調男持刀砍人 5員警受傷 - 社會 - 中時 義氣相挺 舞廳遇臨檢5男爽夾2女擠廚房 - 社會 - 中時 竹北新月沙灣 傳戲水不慎溺斃 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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