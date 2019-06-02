搜救人員沿溪搜索失蹤釣客。（王揚傑翻攝）

今（2）日下午新北市消防局接獲1位女性民眾報案，指稱她的先生自上周五到烏來釣魚後，迄今都聯絡不上。消防局立即派遣搜救人員到報案人所指烏來區北107線溪邊搜索，並在1.2公里處發現失蹤男子的座車。

搜救人員下切溪谷，往下游方向搜尋，入夜後仍未搜索到失蹤者，經與家屬溝通，預定明天上午8點30分繼續搜索。

(中時 )