諸事不順、身邊是非不斷？人云禍從口出，本週哪些生肖容易有這方面困擾？口舌是非跟誰發生的？命理老師詹惟中解析本週的生肖爭執排行榜，教你如何擺脫小人與爭執。

🐷豬——謹言慎行，是非來自於自己！禍從自口出，本週口舌方面言多必疏易產生是非，需更加謹慎言行。

🐔雞——易與愛人產生衝突，多點讚美，化解衝突。與伴侶間口舌不斷，過度的關注恐造成伴侶的壓力，建議少開口、多讚美以化解不必要的爭執。

🐵猴——碎念造成親子衝突，看什麼都不順眼。口舌之爭恐怕使親子關係產生間隙，可適度採取較溫馴的管教方式。

詹惟中老師表示，爭執大多出自於口舌，要先管控好口舌。（圖／翻攝自Youtube）

🐶狗——勿碎嘴，多讚美化解兄弟反目！長久間的口舌引爆手足間反目鬩牆，為避免造成不可抹滅的後果，建議盡量避免不必要之口舌。

🐭鼠——不經討論做決定，與長輩發生口舌。過於我行我素或是觀念不同下，易與長輩產生口舌，這段時間與長輩間的口舌是非特別多。

🐍蛇——出發至外地易產生格格不入的衝突，遠行外地特別容易與人產生爭執，是非爭執來自各層面，包括語言溝通、人際互動又是肢體語言，需格外留心。

詹惟中2019年6月2日~6月8日爭執排行榜《每週生肖/大師分析》

(中時電子報)