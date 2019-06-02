溫哥華國際機場旁的亞瑟格蘭名品奧特萊斯（McArthurGlen Designer Outlet）購物環境相當理想。圖：業者提供

鷺島酒莊由台商經營，製造的冰酒口碑不錯。圖：業者提供

溫哥華機場免稅店有八小瓶一組的冰酒，很適合買來分送親友。圖：業者提供

充滿時尚感的保溫瓶，深受年輕人喜愛。圖：喜鴻旅行社提供

加拿大地大物博，物產豐富，到加拿大旅遊，必買商品從食物、保健食品、運動休閒服、禦寒外套、名牌包、冰酒，甚或是充滿時尚感的保溫瓶，都是必敗商品，而亞伯達省因為免消費稅，購物最划算，加拿大航空經濟艙可託運兩件免費行李，每件最高23公斤，合計46公斤，讓絕大多數旅客都可買到滿意為止。

到加國旅遊最好帶著特大號旅行箱，再多準備個大型行李袋，上網查察資料，預做一下採購規劃，免得回國後在百貨公司看到高出四、五成的標價，後悔在加拿大沒出手。

最精省的採購，Outlet自然是首選，想要的東西或品牌如果Outlet有，就要在Outlet買。溫哥華國際機場旁的亞瑟格蘭名品奧特萊斯（McArthurGlen Designer Outlet）距溫哥華國際機場僅3分鐘車程，前往市中心也只需20分鐘。

歐式風情，綠樹成蔭的街道、休閑的人行步道，逛累了在充滿歐式建築風格的廣場邊木製椅坐坐，或在咖啡店買杯飲品歇歇腳，還有中、西、日式餐廳可用餐。

該中心時尚名品包括Armani、Hugo Boss、 Coach和Polo Ralph Lauren等世界知名服裝品牌 , 以及Gap、Levis、Banana Republic和 J. Crew等休閑品牌入駐。

二期商場今年8月1日即將開幕，將再增加35家名店，包括Starbucks，總店數將破百家，提供更多的選擇，搭乘加拿大航空的旅客，在服務中心可以取得折扣券，搭捷運到機場也享有免費優惠。

加拿大高檔的羽絨衣品牌Canada Goose對台灣人來說比較陌生，卻是國際知名大品牌，常上新聞，去年底先是受華為女小開孟晚舟事件波及，「加拿大鵝」遭中國網民呼籲抵制，北京旗艦店因而延後開幕，但開幕時卻人潮爆滿。今年初在芝加哥發生多起劫衣事件，匪徒搶劫民眾身上穿的「加拿大鵝」外套，很多人只好拆掉標籤避免被搶。

「加拿大鵝」因為是南極探險隊的御用服裝而出名，內層用的是高等級Hutterite白鵝毛，外套左手臂繡有北極圈臂章，一件短外套6百加幣，約1.5萬台幣起跳，外套根據嚴寒程度分五個等級，最高可抗零下30度低溫，近幾年走時尚路線，成為兩岸與國際知名藝人的最愛。

其他像Roots、Arcteryx始祖鳥等台灣有設店的加國服飾品牌，在加拿大購買多數可以便宜四成以上，美國的Coach、Club Monaco等都會男女喜愛的品牌，也能便宜三成以上，在亞伯達省購物更划算，該省因為產油特別富庶，不收5％消費稅，省內的西艾德蒙頓購物中心是北美最大購物中心，店數高達八百家，幾乎所有想要的品牌都能找到，拿張店內地圖，就可快速實現搶購計畫。

Davids Tea是加國知名花果茶品牌，起源於多倫多，大型購物中心都買得到，在溫哥華機場旁的亞瑟格蘭名品奧特萊斯（McArthurGlen Designer Outlet）也有設店，店內還賣精緻漂亮的茶具。

加拿大各個景區都有賣楓糖餅乾與楓糖，景區見到的多數是夾心餅乾，口味偏甜，如果怕吃甜，溫哥華機場免稅店內有賣純餅乾，口味適中。另外像藍莓、紅莓果乾，吃起來很順口，可以買來當茶點或零嘴。

到溫哥華的旅行團，多數會帶到台商開的鷺島酒莊，酒莊總裁張忠楠夫婦雖然因為稅務問題被扣留在上海已兩年，其女兒張俐羚堅守父母事業，莊內生產的葡萄酒、冰酒與藍莓酒等口碑都不錯，雖然導遊說四小時外路程有世界級酒廠，但缺乏地利之便，旅客多是選擇在鷺島採購，如果多買還享送貨到家。

台灣旅客採購大宗還有西洋篸，加拿大是全球最大西洋篸生產國，有些旅行團會安排參訪西洋篸養殖場，而且是很受歡迎的景點。另外像魚油、維他命，也被很多旅客列入採購清單。

採購太多，最怕的是行李超重要另外付費。加拿大航空非常大手筆的提供最優惠的免費行李託運服務，一個人可以託運兩件行李，每件限23公斤，商務艙旅客每件可以達32公斤，讓絕大多數旅客都可以安心滿載而歸。

加拿大航空台北-溫哥華航線以波音787-9夢幻客機飛行，可轉飛北美逾110個城市，目前每周飛6班，抵達溫哥華後，每日有10班可轉飛洛磯山脈的出入門戶愛德蒙頓（YEG），航班詳情可至加拿大航空官網 www.aircanada.com 查詢。

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