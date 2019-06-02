北市義勇特搜隊今天結訓演練，展現專業戰力。（消防局提供）

台北市消防局於局今天於訓練中心舉辦年「台北市義勇特種搜救隊搜救基礎訓練」結訓演練，由消防局局長吳俊鴻主持。消防局表示，參與演練學員25名，是由52位報名義消人員，經嚴格體測挑選出來，並自5月4日起接受近1個月的專業搜救訓練課程。

局長吳俊鴻驗收演練後期勉，未來要定期不斷訓練以精進搜救技能，並持續與北市搜救隊配合演練，培養救災默契，提升搜救能量。

消防局說，義勇特搜隊學習的搜救技能，包括基本繩結、應用繩結、簡易擔架製作、橫渡架設、下降帶人、建築物支撐器材及吊掛救援等7大主題，受訓學員均利用假日在揮汗如雨的豔陽下操作訓練，並透過教官團嚴謹、專業的教導，使受訓學員順利完成結訓演練。

消防局指出，台北市義勇特種搜救隊自2012年5月6日成軍以來，協同台北市搜救隊參與多次災害搶救及演習勤務，如2015年復興空難、2016年台南震災及去年的花蓮震災等，每次災害搶救任務中，義勇特種搜救隊都有卓越的貢獻。

(中時 )