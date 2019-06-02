環保局指出，從廠外樹木及道路格線與今日社群網站上影片比對，依樹木生長情況較影片內茂盛及道路格線磨損程度較影片內更為嚴重，該影片似非近日所拍攝。（彰化縣環保局提供）

環保局指出，從廠外樹木及道路格線與今日社群網站上影片比對，依樹木生長情況較影片內茂盛及道路格線磨損程度較影片內更為嚴重，該影片似非近日所拍攝。（彰化縣環保局提供）

又排放黑煙了？伸港鄉全興工業區相鄰二家鋼鐵廠於5月時遭陳情排放黑煙，彰化縣環保局表示，依照片上顯示時段派員共埋伏並稽查3天，稽查當時皆無黑煙冒出。

環保局表示，6月1日16點15分，又接獲陳情其中一家又在排放黑煙，立即派員稽查，環保局17點抵達現場，查該廠係從事金屬軋造相關作業，領有本府所核發之固定汙染源操作許可證在案。

環保局表示，稽查時廠內軋造製程未作業，現場僅守衛與台籍員工一名及外籍移工一名在場，其加熱爐正在進行低溫維護，爐內溫度約270度，使用之燃料為天然氣，巡查該廠周界及排放管道未發現有異常排放致產生空汙情事。

環保局也指出，從廠外樹木及道路格線與今日社群網站上影片比對，依樹木生長情況較影片內茂盛及道路格線磨損程度較影片內更為嚴重，該影片似非近日所拍攝。

環保局強調，有關該二家鋼鐵廠環保局仍將持續追蹤，也呼籲縣內工廠應妥善操作空氣汙染防治設施，以維空氣品質，倘經查獲違反規定嚴逞不殆。

(中時 )