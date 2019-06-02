美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）今（2）日在台北表示，此次來訪是以行動表達美台關係的重要性，以及美國將在經濟與安全方面持續支持台灣，同時強調台灣是自由開放印太區域重要角色。

美國共和黨科羅拉多州聯邦參議員賈德納（Cory Gardner）今抵台訪台2天，過去蔡英文總統過境美國時，曾與賈德納會面，今賈一抵台，蔡英文親自帶賈德納到大稻埕參觀。不尋常的是，賈在美國在台協會陪同下，選擇在台北賓館舉辦記者會，相較過去，顯示美台關係更親近。

正值美陸貿易大戰之際，賈德納說，美國的確非常擔心大陸近日作為，尤其是自由貿易與侵犯人權問題，美國當然希望與大陸的關係有所進展，但這可能需要所有國家一起努力，也希望大陸可以在人權尊嚴與自由貿易有所改善。

賈德納強調，美台關係立基於臺灣關係法，當然希望大陸不要干涉任何主權問題，「台灣的未來當然還是希望由台灣人民做主（This must be decided by the people of Taiwan）」。

(中時 )