美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納(Cory Gardner)今(2)日在台北表示,此次來訪是以行動表達美台關係的重要性,以及美國將在經濟與安全方面持續支持台灣,同時強調台灣是自由開放印太區域重要角色。

美國共和黨科羅拉多州聯邦參議員賈德納(Cory Gardner)今抵台訪台2天,過去蔡英文總統過境美國時,曾與賈德納會面,今賈一抵台,蔡英文親自帶賈德納到大稻埕參觀。不尋常的是,賈在美國在台協會陪同下,選擇在台北賓館舉辦記者會,相較過去,顯示美台關係更親近。

正值美陸貿易大戰之際,賈德納說,美國的確非常擔心大陸近日作為,尤其是自由貿易與侵犯人權問題,美國當然希望與大陸的關係有所進展,但這可能需要所有國家一起努力,也希望大陸可以在人權尊嚴與自由貿易有所改善。

賈德納強調,美台關係立基於臺灣關係法,當然希望大陸不要干涉任何主權問題,「台灣的未來當然還是希望由台灣人民做主(This must be decided by the people of Taiwan)」。

(中時 )